У Франції нова хвиля протестів через закон про захист поліції

У Парижі тисячі людей вийшли на акцію протесту проти насильства з боку поліції і планів президента Еммануеля Макрона, які, за словами демонстрантів, обмежують громадянські свободи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

З величезним транспарантом з написом "Свобода, рівність, братерство, для кого!" демонстранти пройшли маршем в напрямку центру міста.

Exctincteur, objets de chantiers, poutres, pierres: les forces de l'ordre interviennent sous les projectiles en tête de cortège de la manifestation contre la #Precarite et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/2sFA5vNV9t — Thibault Izoret (@TIM_7375) December 5, 2020

У протестах беруть участь великі профспілки, також багато людей прийшли на протест в жовтих жилетах.

Кілька разів виникали сутички з поліцією. Як повідомила префектура поліції Парижа, поліція втрутилася, щоб зірвати спробу звести барикаду на одній з вулиць.

Були підпалені автомобілі і вуличні меблі. Було відмічено також, що багато людей в чорному кидали в поліцію петарди та димові шашки. Поліція в одному з інцидентів застосувала сльозогінний газ.

Організатори заявили, що сьогодні також проходять близько 90 демонстрацій у великих і середніх містах Франції. Минулого тижня під час аналогічної акції протесту відбулися запеклі зіткнення між протестуючими і поліцією.

Протести почалися через закон про захист поліції, який у Франції отримав назву "про глобальну безпеку", і пропонує криміналізувати фото- та відеозйомку поліції, яка здійснюється з метою завдати їм шкоди.

Критики називають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкоджатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.

У парламенті після першої хвилі протестів оголосили, що контроверсійну статтю 24 "закону про глобальну безпеку", яка стосується захисту поліцейських від переслідування, буде "повністю переписано".