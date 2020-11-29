Сто тисяч людей, сутички і затримання: у Франції протестували проти закону про захист поліції

У Парижі та низці інших міст щонайменш понад 100 тисяч осіб взяли участь в 70 акціях протесту проти закону про охорону поліції, яким пропонують криміналізувати фото- та відеозйомку поліції "з поганими намірами". Протести переросли у сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, у всій країні протест зібрав понад 133 тисяч осіб, порівняно з 22 тисячами минулої суботи, з яких у Парижі - 46 тисяч. Організатори стверджують, що в акціях взяли участь близько півмільйона французів.

Найбільша акція в Парижі почалася вдень і спершу проходила спокійно.

Loi sécurité globale: de la marche pacifique aux débordements, récit d'une journée de mobilisation nationale pic.twitter.com/XHsKXDf8oQ — BFMTV (@BFMTV) November 28, 2020

Після обіду на перехресті бульвару Бомарше та вулиці пастора Вагнера в 11 окрузі, неподалік від площі Бастилії, група радикально налаштованих протестувальників перекинули мікроавтобус та почали споруджувати барикаду і кидатися в поліцію різними предметами й бруківкою, вигукуючи "Усі ненавидять поліцію".

🇫🇷 ALERTE INFO - Un cocktail Molotov a été jeté sur des #policiers en marge de la manifestation #StopLoiSecuriteGlobale à #Paris. De grosses tensions sont toujours en cours près de la place de la #Bastille. (@ybouziar pour Mediavenir) #MarcheDesLibertes pic.twitter.com/5t8BwWr6KZ — Mediavenir (@Mediavenir) November 28, 2020

Після 17 години на площі Бастилії почалися нові сутички. Хтось із протестувальників підпалив кіоск преси, була спроба підпалу входу до будівлі банку, загорівся також пивбар. Поліція у своєму комюніке стверджує, що учасники протесту не пропускали на місце пожежників.

Поліція застосувала світлошумові гранати, багато людей отримали поранення. Тим часом дехто продовжив розбирати бруківку, щоб кидатися нею в поліцію. Згодом проти протестувальників застосували водомет.

Loi sécurité globale: à Paris, les forces de l'ordre utilisent des canons à eau pour disperser la foule pic.twitter.com/4QUrrgzhTC — BFMTV (@BFMTV) November 28, 2020

Останні протестувальники почали розходитися з площі Бастилії близько 20-30. Пожежники на той час ще продовжували гасити підпалені об’єкти.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен засудив "неприпустимі жорстокі дії проти правоохоронців".

МВС повідомляє про 62 постраждалих правоохоронців: 23 у Парижі та ще 39 - у регіонах. Кількість травмованих серед протестувальників не повідомляють.

За офіційними даними, під час заворушень затримали 81 особу.

Серед постраждалих є щонайменш один журналіст - фоторепортер-фрілансер, що співпрацює з Polka Magazine та AFP.

Закон про захист поліції, який у Франції отримав назву "про глобальну безпеку", пропонує криміналізувати фото-та відеозйомку поліції, яка здійснюється з метою завдати їм шкоди.

Критики назвивають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкодатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.