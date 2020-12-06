Королева Британії може зробити публічною інформацію про своє щеплення від Covid-19

Британська королева Єлизавета і її чоловік принц Філіп можуть повідомити громадськість про власну вакцинацію проти COVID-19, як тільки отримають щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

94-річна королева та її 99-річний чоловік, ймовірно, будуть одними з перших, кому буде запропоновано ін’єкцію, причому уряд віддає пріоритет літнім людям, оскільки він починає випуск вакцини Pfizer, яка була схвалена 2 грудня.

Королева користується великою повагою в британському суспільстві, і її публічна підтримка вакцини стане потужним сигналом для протидії дезінформації проти вакцинації, що циркулює в Інтернеті.

Пандемія коронавірусу забрала життя понад 60 000 осіб у Сполученому Королівстві.

У британській королівській родині коронавірусом на початку року заразився спадкоємець престолу принц Чарльз, і його старший син принц Вільям.

Відповідно до пріоритетного переліку уряду, перші дози вакцини призначені для жителів будинків престарілих та їх опікунів, а потім для людей старше 80 років і співробітників медичних служб.

В 1957 році королева оприлюднила інформацію про те, що Чарльзу і його сестрі принцесі Анні, яким тоді було 8 і 6 років, зробили щеплення від поліомієліту, що допомогло послабити побоювання з приводу потенційних побічних ефектів нової вакцини.