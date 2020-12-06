Королева Британии может сделать публичной информацию о своей прививке от Covid-19

Британская королева Елизавета и ее супруг принц Филипп могут уведомить общественность о собственной вакцинации против COVID-19, как только получат прививку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

94-летняя королева и ее 99-летний супруг, вероятно, будут одними из первых, кому будет предложена инъекция, причем правительство отдает приоритет пожилым людям, поскольку оно начинает выпуск вакцины Pfizer, которая была одобрена 2 декабря.

Королева пользуется большим уважением в британском обществе, и ее публичная поддержка вакцины станет мощным сигналом для противодействия дезинформации против вакцинации, что циркулирует в Интернете.

Пандемия коронавирус унес жизни более 60 000 человек в Соединенном Королевстве.

В британской королевской семье коронавирусом в начале года заразился наследник престола принц Чарльз и его старший сын принц Уильям.

Согласно приоритетного перечня правительства, первые дозы вакцины предназначены для жителей домов престарелых и их опекунов, а потом для людей старше 80 лет и сотрудников медицинских служб.

В 1957 году королева обнародовала информацию о том, что Чарльзу и его сестре принцессе Анне, которой тогда было 8 и 6 лет, сделали прививку от полиомиелита, что помогло ослабить опасения по поводу потенциальных побочных эффектов новой вакцины.