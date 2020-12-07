Прем’єр Латвії на саміті ЄС замінить естонського колегу, який перебуває в самоізоляції
Понеділок, 7 грудня 2020, 12:10
На останньому в цьому році засіданні Європейської ради прем'єр-міністра Естонії Юрі Ратаса, який знаходиться на самоізоляції, замінить глава уряду Латвії Крішьяніс Каріньш.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Засідання Європейської ради пройде в четвер і п'ятницю в Брюсселі.
У минулу середу Юрі Ратас контактував з зараженою коронавірусом людиною. Про це він дізнався в п'ятницю під час свого візиту в Іда-Вірумаа.
Отримавши цю інформацію, прем'єр-міністр перервав свою поїздку в регіон і пішов у самоізоляцію.
Тест Ратаса на коронавірус виявився негативним.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua