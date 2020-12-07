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Прем’єр Латвії на саміті ЄС замінить естонського колегу, який перебуває в самоізоляції

Понеділок, 7 грудня 2020, 12:10

На останньому в цьому році засіданні Європейської ради прем'єр-міністра Естонії Юрі Ратаса, який знаходиться на самоізоляції, замінить глава уряду Латвії Крішьяніс Каріньш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Засідання Європейської ради пройде в четвер і п'ятницю в Брюсселі.

У минулу середу Юрі Ратас контактував з зараженою коронавірусом людиною. Про це він дізнався в п'ятницю під час свого візиту в Іда-Вірумаа.

Отримавши цю інформацію, прем'єр-міністр перервав свою поїздку в регіон і пішов у самоізоляцію.

Тест Ратаса на коронавірус виявився негативним.

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Естонія Латвія
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