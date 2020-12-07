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Премьер Латвии на саммите ЕС заменит эстонского коллегу, который находится на самоизоляции

Понедельник, 7 декабря 2020, 12:10

На последнем в этом году заседании Европейского совета премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который находится на самоизоляции, заменит глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Заседание Европейского совета пройдет в четверг и пятницу в Брюсселе.

В минувшую среду Юри Ратас контактировал с зараженным коронавирусом. Об этом он узнал в пятницу во время своего визита в Ида-Вирумаа.

Получив эту информацию, премьер-министр прервал свою поездку в регион и ушел на самоизоляцию.

Тест Ратаса на коронавирус оказался отрицательным.

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