Премьер Латвии на саммите ЕС заменит эстонского коллегу, который находится на самоизоляции
Понедельник, 7 декабря 2020, 12:10
На последнем в этом году заседании Европейского совета премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который находится на самоизоляции, заменит глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
Заседание Европейского совета пройдет в четверг и пятницу в Брюсселе.
В минувшую среду Юри Ратас контактировал с зараженным коронавирусом. Об этом он узнал в пятницу во время своего визита в Ида-Вирумаа.
Получив эту информацию, премьер-министр прервал свою поездку в регион и ушел на самоизоляцию.
Тест Ратаса на коронавирус оказался отрицательным.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua