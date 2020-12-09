У Швейцарії обрали президента на 2021 рік

Президентом Швейцарії на наступний рік обрали консерватора Гі Пармелена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання 24heures.

Гі Пармелен замінить Симонетту Соммаругу 1 січня на посаді президента Швейцарії. Він є членом Федеральної ради з 2016 року.

Пармелен був обраний 188 голосами з 202 дійсних бюлетенів. Це на два голоси більше, ніж у Симонетти Соммаруги на її виборах минулого року.

Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.

Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.

Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.

Нагадаємо, президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга у липні відвідала Україну і прибула на Донбас з президентом Володимиром Зеленським, де передала 17 вантажівок з гуманітарною допомогою Швейцарії для очищення питної води.