Президентка Швейцарії привезла на Донбас 17 вантажівок гуманітарної допомоги

Президентка Швейцарії Симонетта Зоммаруга прибула на Донбас з президентом Володимиром Зеленським, де передала 17 вантажівок з гуманітарною допомогою Швейцарії для очистки питної води.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зоммаруга і Зеленський відвідали комунальне підприємство "Вода Донбасу", яке забезпечує близько 4 млн жителів Донецької області, в тому числі українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, питною водою.

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За словами Зеленського, сьогодні Швейцарія передала 17 вантажівок з гуманітарною допомогою.

"15 з них - це хімікати і реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. Ще одна - гідролізні апарати для очищення води - у Волноваху та Маріуполь", - розповів Зеленський.

Зоммаруга підкреслила, що йдеться про 300 тонн допомоги для очищення води, а також про відповідні прилади, які домопомужуть отримувати людям надійну чисту воду.

"Мене тішить, що моя подорож до України дала мені можливість відвідати це символічне місце і відзначити швейцарські заходи і співпрацю з Україною в галузі водопостачання... Швейцарія - єдина держава, яка надає гуманітарну допомогу цивільному населенню України по два боки лінії розмежування з 2015 року", - прокоментувала президентка Швейцарії передачу гуманітарної допомоги.

Вона зазначила, що не остання партія допомоги, у вересні буде ще одна. "Швейцарія не залишить український народ у зоні конфлікту", - зазначила Зоммаруга.

Швейцарська програма співробітництва з Україною передбачає 1,4 млн швейцарських франків у 2020 році на потреби води Донбасу.

Як повідомили в офісі президента України, під час візиту на Донбас Зеленський та Зоммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

На Луганщині вони ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, пресслужба президента України помилково назвала "главою держави" президентку Швейцарії, яка не має такого статусу.