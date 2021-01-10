Amazon припиняє хостинг популярної серед фанатів Трампа соцмережі Parler

Інтернет-гігант Amazon вирішив відмовити популярній серед прихильників Дональда Трампа соціальній платформі Parler у зберіганні даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Amazon пояснив, що Parler порушила умови обслуговування через неадекватну практику модерації контенту. Amazon Web Services перестане надавати Parler послуги з веб-хостингу незадовго до півночі у понеділок за тихоокеанським часом.

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Цей крок може зробити Parler недоступною на деякий час, якщо платформа швидко не знайде заміну AWS.

Виконавчий директор Parler Джон Матц відреагував, заявивши, що соцмережа "не прогнеться під політично мотивовані компанії і авторитарних диктаторів, які ненавидять свободу слова!".

Рішення Amazon стало останнім і найбільш нищівним ударом для соціальної мережі, яка підтримує Трампа. Parler перетворилася в прихисток для праворадикальних і консервативних користувачів, які покинули більш популярні сайти Кремнієвої долини, оскільки ті борються з недостовірною інформацією.

Раніше на цьому тижні Apple і Google видалили додаток Parler для смартфонів зі своїх магазинів. Обидва гіганти послались на побоювання, що повідомлення на Parler можуть сприяти насильству.

У минулому році Дональд Трамп зустрічався з керівником свої кампанії Бредом Парскале та іншими політичними помічниками в Білому домі і висунув вимогу: знайти йому соціальну платформу для використання, крім Twitter, оскільки той може врешті-решт заборонити Трампу публікувати суперечливі пости.

Після штурму Капітолія 6 січня Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.