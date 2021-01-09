Twitter назавжди забанив Трампа, його кампанію та видалив твіти уряду США

Соціальна мережа Twitter видалила аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Про це йдеться у офіційній заяві соцмережі з цього приводу.

Цього передувала коротке 12-годинне припинення доступу Трампа до його аккаунту на фоні штурму Капітолію прибічниками Трампа. Після відновлення доступу президент, на думку адміністрації Twitter, знову порушив правила мережі.

"Після детального аналізу останніх твітів і контексту, який їх супроводжував – особливо того, як їх сприймали у мережі Twitter та поза нею – ми на постійній основі припинили роботу облікового запису через ризик подальшого підбурювання до насильства", - йдеться у заяві.

Формальною підставою для блокування стали два твіти Трампа, які, втім, не містили жодних прямих закликів. Один твіт був позбавлений конкретики і звертався до виборців Трампа, запевняючи, що їхній голос є достатньо сильним, що з ними "не будуть поводитися негідно". Другим твітом Трамп повідомив про те, що він не піде на інавгурацію обраного президента (хоча традиційний порядок передбачав його присутність). У Twitter вирішили що, зважаючи на поширення закликів зірвати інавгурацію, у тому числі зі зброєю, це може бути прочитане як сигнал до насильства, адже церемонія стане "безпечною мішенню" за відсутності Трампа.

Після блокування свого особистого облікового запису Трамп розкритикував дії Twitter на офіційному аккаунті @POTUS, що має статус урядового аккаунту. Ці твіти були швидко видалені адміністрацією. Трамп спробував запостити ті самі дописи на аккаунті своєї кампанії @TeamTrump, після чого мережа заблокувала на постійній основі цей обліковий запис.

Примітно, що твіти соратників Трампа із критикою дій Твіттера – наприклад його сина, Дональда Трампа молодшого – соцмережа не видаляє.

Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.

Серед нападників була значна кількість прибічників теорії змови QAnon. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США"