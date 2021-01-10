Земан побачив у штурмі Капітолія спробу зробити Майдан

Президент Чехії Мілош Земан у неділю порівняв заворушення в американському Капітолії з Майданом і заявив, що негативно ставиться до революційних подій.

Про це він сказав в інтерв'ю Blesk, повідомляє "Європейська правда".

"Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома", - прокоментував президент Чехії штурм Капітолія прихильниками Трампа.

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Земан поклав відповідальність за вашингтонські події на президента США, який відмовився визнавати результати виборів.

"Дональд Трамп не визнав поразки... але, що ще гірше, він кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість з яких були його послідовниками. Це боягузтво політика, що відходить", - продовжив чеський президент.

За словами Земана, в минулому було багато політиків, які спочатку вселяли надію, а потім розчаровували. "Але я дійсно не можу згадати - хоча такі випадки, безумовно, були в історії, їх точно не було в американській історії - жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", - додав Земан.

В минулому президент Чехії називав Майдан "лігвом бандерівців" та заявляв, що Україні потрібен не Майдан, а вибори.