Земан увидел в штурме Капитолия попытку сделать Майдан

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье сравнил беспорядки в американском Капитолии с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

Об этом он сказал в интервью Blesk, сообщает "Европейская правда".

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.

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Земан возложил ответственность за вашингтонские события на президента США, который отказался признавать результаты выборов.

"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

По словам Земана, в прошлом было много политиков, которые сначала внушали надежду, а потом разочаровывали. "Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.

В прошлом президент Чехии называл Майдан "логовом бандеровцев" и заявлял, что Украине нужен не Майдан, а выборы.