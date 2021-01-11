У Роттердамі стався потужний вибух, пошкоджені будинки і автомобілі
Понеділок, 11 січня 2021, 09:50
Сім будинків у південному Роттердамі було пошкоджено потужним вибухом минулої ночі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.
Також було пошкоджено низку автомобілів.
За даними поліції, вибух у Кроненбурзі стався близько 3 години ночі.
Вікна сусідніх будинків були пошкоджені, але мешканцям не довелося залишати свої будинки. Ніхто не постраждав.
Журналіст RTV Rijnmond повідомив, що вибух спричинила ручна граната, яка була кинута в один з постраждалих будинків.
Поліція не хоче це підтверджувати, оскільки розслідування ще триває.
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