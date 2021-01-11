В Роттердаме произошел мощный взрыв, повреждены дома и автомобили

Семь домов в южном Роттердаме были повреждены мощным взрывом прошлой ночью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Также был поврежден ряд автомобилей.

По данным полиции, взрыв в Кроненбурге произошел около 3 часов ночи.

Окна соседних домов были повреждены, но жителям не пришлось покидать свои дома. Никто не пострадал.

Журналист RTV Rijnmond сообщил, что взрыв вызвала ручная граната, брошенная в один из пострадавших домов.

Полиция не хочет это подтверждать, поскольку расследование еще продолжается.