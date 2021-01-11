Акції Twitter обвалилися після блокування акаунту Трампа

Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший торговий день після того, як пізно в п’ятницю компанія назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Компанія заявила, що зупинка акаунту Трампа, який налічував понад 88 мільйонів фоловерів, пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму Капітолію США в середу.

У понеділок вранці акції соціальної мережі, що котируються в США, також впали на 8%.

Після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.