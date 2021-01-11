Двоє росіян, які намагались вбити чеченського блогера у Швеції, отримали до 10 років в’язниці

Двох громадян Російської Федерації, які рік тому спробували вбити чеченського блогера у Швеції, засудили до 8 і 10 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє шведське Aftonbladet.

Тумсо Абдурахманов, який втік з Росії кілька років тому, 26 лютого минулого року зазнав нападу у себе вдома серед ночі. Чоловік, що проник до його оселі, напав на нього з молотком. Абдурахманов отримав поранення, але зміг відбитися і добитись, щоб нападник здався та визнав, що він приїхав з Москви.

Окружний суд Гавле, міста, де стався напад, засудив 30-річного нападника до 10 років позбавлення волі, а його спільницю - до 8 років. Остання, як з’ясували, ініціювала стосунки з Абдурахмановим для того, щоб допомогти з плануванням нападу і впустити нападника у помешкання.

Єдиним мотивом нападу прокурор Пер Ліндквіст називає критику Абдурахмановим чеченської влади, зокрема Ахмата Кадирова - колишнього президента Чечні та батька нинішнього лідера Рамзана Кадирова, та обіцяну спікером чеченського парламенту Махомедом Даудовим "кровну помсту". Суд також зазначає, що до нападу вочевидь причетні впливові сили, але конкретних замовників не названо.

Слідство встановило, що до нападу здійснювалася ретельна підготовка, з попередніми зустрічами у Грозному, Москві та Італії та "розвідувальною" поїздкою у Гавле. Нападник отримав значні кошти для покриття усіх поточних витрат під час перебування у Швеції та 60 тисяч євро винагороди.

Нападник під час судового процесу наполягав, що нібито не мав на меті вбити Абдурахманова.

Обох депортують зі Швеції із подальшою забороною в’їзду. Окрім того, засуджені повинні будуть сплатити Абдурахманову 140 тисяч шведських крон компенсації.

Блогер Тумсо Абдурахманов - один із відомих критиків режиму у Чечні, він має понад мільйон підписників.