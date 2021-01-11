Двое россиян, которые пытались убить чеченского блогера в Швеции, получили до 10 лет тюрьмы

Двух граждан Российской Федерации, которые год назад попытались убить чеченского блогера в Швеции, приговорили к 8 и 10 годам лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает шведское Aftonbladet.

Тумс Абдурахманов, который бежал из России несколько лет назад, 26 февраля прошлого года подвергся нападению у себя дома среди ночи. Человек, проникший в его дом, напал на него с молотком. Абдурахманов получил ранения, но смог отбиться и добиться того, чтобы нападавший сдался и признал, что он приехал из Москвы.

Окружной суд Гавле, города, где произошло нападение, приговорил 30-летнего нападавшего к 10 годам лишения свободы, а его сообщницу - к 8 годам. Последняя, ​​как выяснили, инициировала отношения с Абдурахмановым для того, чтобы помочь с планированием нападения и впустить нападавшего в помещение.

Единственным мотивом нападения прокурор Пер Линдквист называет критику Абдурахмановым чеченской власти, в частности Ахмата Кадырова - бывшего президента Чечни и отца нынешнего лидера Рамзана Кадырова, и обещанную спикером чеченского парламента Махомедом Даудовым "кровную месть". Суд также отмечает, что к нападению очевидно причастны влиятельные силы, но конкретных заказчиков не назвал.

Следствие установило, что к нападению тщательно готовились, с предварительным встречами в Грозном, Москве и Италии и "разведывательной" поездкой в ​​Гавле. Нападавший получил значительные средства для покрытия всех текущих расходов во время пребывания в Швеции и 60 000 евро вознаграждения.

Во время судебного процесса нападавший настаивал, что якобы не имел целью убить Абдурахманова.

Обоих депортируют из Швеции с последующим запретом въезда. Кроме того, осужденные должны будут выплатить Абдурахманову 140 000 шведских крон компенсации.

Блогер Тумс Абдурахманов - один из известных критиков режима в Чечне, у него более миллиона подписчиков.