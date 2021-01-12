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Україну на інавгурації Байдена представлятиме посол

Вівторок, 12 січня 2021, 09:12

Україну на інавгурації нового президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України в США Володимир Єльченко.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства України у США на сторінці у Facebook.

"Відповідно до визначеного американською стороною протоколу, усі іноземні країни на інавгурації 46-го президента США будуть представлені на рівні послів. Україну офіційно представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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