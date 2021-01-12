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Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол

Вторник, 12 января 2021, 09:12

Украину на инаугурации нового президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все другие страны на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - говорится в сообщении.

Как известно, инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации из-за пандемии пройдет по сокращенному сценарию.

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