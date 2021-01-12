Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Вторник, 12 января 2021, 09:12
Украину на инаугурации нового президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко.
Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.
"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все другие страны на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - говорится в сообщении.
Как известно, инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.
По данным американских СМИ, церемония инаугурации из-за пандемии пройдет по сокращенному сценарию.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua