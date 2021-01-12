Зеленський і Санду домовились створити президентську раду для координації відносин 

Україна та Молдова домовилися створити президентську раду для координації відносин між країнами і вирішення питань двостороннього порядку денного.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду під час її візиту до Києва.

Зеленський зазначив, що прагне відновити діалог між лідерами країн на найвищому рівні і зробити його результативним.

"Для цього ми домовились створити президентську раду, в рамках якої будуть формувати стратегію і координувати наші дії для вирішення двостороннього порядку денного. Ми погодилися, що пріоритетними сферами для спільного економічного імпульсу будуть енергетика, інфраструктура, транспорт і транзит", - зазначив Володимир Зеленський.

"Ми домовилися про те, щоб вивести наші відносини на рівень стратегічного партнерства. Важливий крок на цьому шляху - рішення створити раду президентів Молдови та України як новий постійний формат співпраці на високому рівні. Цей механізм допоможе нам у розробці політики, стратегії, сприятиме вирішенню проблем двостророннього порядку денного і допоможе відстежувати виконання узгоджених домовленостей", - зазначила Мая Санду.

При цьому, продовжиться діяльність інших робочих груп та двосторонніх галузевих комісій.

За словами Зеленського, серед ідей співпраці - будівництво сучасної магістралі між Києвом та Кишиневом і спорудження прикордонного мостового переходу через Дністер, що скоротить подорож між столицями до п'яти годин.

Пріоритетними напрямками будуть також активізація торгівлі, спрощення транзиту, спільна боротьба з контрабандою на кордоні, особливо на придністровській ділянці, покращення міжлюдських контактів.

Мая Санду серед пріоритетних питань назвала також безпеку навколишнього середовища, зокрема, проблеми експлуатації Дністра.