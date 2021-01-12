Зеленский и Санду договорились создать президентский совет для координации отношений

Украина и Молдова договорились создать президентский совет для координации отношений между странами и решения вопросов двусторонней повестки дня.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду во время ее визита в Киев.

Зеленский отметил, что стремится возобновить диалог между лидерами стран на высшем уровне и сделать его результативным.

"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого будут формировать стратегию и координировать наши действия для двусторонней повестки дня. Мы согласились, что приоритетными сферами для общего экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит", - отметил Владимир Зеленский.

"Мы договорились о том, чтобы вывести наши отношения на уровень стратегического партнерства. Важный шаг на этом пути - решение создать совет президентов Молдовы и Украины как новый постоянный формат сотрудничества на высоком уровне. Этот механизм поможет нам в разработке политики, стратегии, будет способствовать решению проблем двухстроронней повестки дня и поможет отслеживать выполнение согласованных договоренностей", - отметила Мая Санду.

По словам Зеленского, среди идей сотрудничества - строительство современной магистрали между Киевом и Кишиневом и строительство пограничного мостового перехода через Днестр, что сократит путешествие между столицами до пяти часов.

Приоритетными направлениями будут также активизация торговли, упрощение транзита, совместная борьба с контрабандой на границе, особенно на приднестровском участке, улучшение межличностных контактов.

Мая Санду среди приоритетных вопросов назвала также безопасность окружающей среды, в частности, проблемы эксплуатации Днестра.