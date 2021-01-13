Прем’єр Естонії подав у відставку на тлі корупційного скандалу

На тлі пред'явлених Центристській партії підозр у корупції лідер цієї політичної сили Юрі Ратас оголосив про свою відставку з поста прем'єр-міністра Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"У політиці для вирішення важких ситуацій доводиться робити дуже непростий вибір. У сформованій сьогодні ситуації, виходячи зі своїх цінностей, я прийняв рішення піти у відставку з поста прем'єр-міністра Естонської Республіки. Це рішення було прийнято після консультацій з правлінням і фракцією Центристської партії, а також з найближчими колегами. Можливими здавалися різні рішення, але тільки одне з них є правильним", - підкреслив Ратас.

"Оприлюднені підозри прокуратури не означають, що хтось однозначно винен, але вони неминуче кидають серйозну тінь на всіх причетних. У такій ситуації здається однозначно правильним через відставку дати можливість пролити світло на всі обставини і досягти ясності", - додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ратас повідомив, що з його заявою нинішня урядова коаліція припиняє існування, і він вранці віднесе свою заяву про відставку президентці Естонії.

Співробітники Поліції безпеки Естонії (КаПо) у вівторок пред'явили підозри у скоєнні злочину Центристській партії, генеральному секретарю центристів Михаїлу Корбу, раднику міністра фінансів Керсті Крахт (EKRE), підприємцю Хіллару Тедеру, а також ще двом особам, імена яких поки не розголошуються.

Тедер і Корб підозрюються в укладанні домовленості, що Тедер пожертвує Центристській партії до місцевих виборів до мільйона євро, а Корб вплине на мерію Таллінна, щоб вона надала пов'язаній з Тедером фірмі Porto Franco можливість побудувати під'їзні дороги до споруджуваного в Таллінні об'єкта за пільговою ціною.

Радник міністра фінансів Керсті Крахт підозрюється в тому, що вона домовилася з Тедером використовувати свій вплив у Міністерстві фінансів, щоб за заявкою Porto Franco на отримання державного кредиту було прийнято позитивне рішення. Крім того, Крахт нібито пообіцяла домогтися більш пільгових умов видачі кредиту. Згідно з підозрою, Крахт за ці послуги повинна була отримати від Тедера хабар, передача якого не відбулася в зв'язку з затриманням Тедера і Крахт співробітниками КаПо.

Тедер і Крахт також підозрюються в угоді про відмивання грошей, укладеному з метою приховування передачі хабаря.