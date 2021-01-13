Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала

На фоне предъявленных Центристской партии подозрений в коррупции лидер этой политической силы Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"В политике для решения трудных ситуаций приходится делать очень непростой выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались различные решения, но только одно из них является правильным", - подчеркнул Ратас.

"Обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех причастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным выходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, Ратас сообщил, что с его заявлением нынешняя правительственная коалиция прекращает существование, и он утром унесет свое заявление об отставке президенту Эстонии.

Сотрудники Полиции безопасности Эстонии (КаПо) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Тедеру, а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.

Тедер и Корб подозреваются в заключении договоренности, Тедер пожертвует центристской партии к местным выборам до миллиона евро, а Корб повлияет на мэрию Таллинна, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллинне объекту по льготной цене.

Советник министра финансов Керсти Крахт подозревается в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в Министерстве финансов, чтобы по заявке Porto Franco на получение государственного кредита было принято положительное решение. Кроме того, Крахт якобы пообещала добиться более льготных условий выдачи кредита. Согласно подозрению, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку, передача которого состоялась в связи с задержанием Тедера и Крахт сотрудниками КаПо.