Норвегія планує запровадити обов’язковий тест на коронавірус на кордонах

Норвегія планує запровадити обов'язкове тестування на коронавірус для всіх, хто в'їжджає в країну, з штрафом у розмірі 20 000 норвезьких крон (2000 євро) для тих, хто не виконає вимоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зі зростанням ризику "імпортних інфекцій ми вживаємо кілька заходів, щоб максимально обмежити їх", заявила міністр юстиції Моніка Меланд.

"Як тільки будуть збільшені можливості тестування в цілому, нашою метою стане запровадження обов'язкового тестування на кордонах", - додала вона.

Норвегія вже має одні з найсуворіших правил в'їзду в Європі: мандрівники повинні надати негативний тест, зроблений протягом останніх 72 годин, зареєструватися в місцевих органах влади і у більшості випадків пройти семиденний карантин.

Мандрівники також повинні пройти ще один тест протягом 24 годин після прибуття.

Як зазначається, мета проведення тестів на кордоні – важко здійсненна, тому конкретних дат щодо такого нововведення немає.

Хоча рівень зараження в скандинавській країні, який складає 5,4 мільйона людей, як і раніше низький у порівнянні з іншими країнами Європи, останнім часом спостерігається зростання кількості нових інфекцій, особливо під час курортного сезону.