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Норвегия планирует ввести обязательный тест на коронавирус на границах

Четверг, 14 января 2021, 10:23

Норвегия планирует ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну, со штрафом в размере 20 000 норвежских крон (2000 евро) для тех, кто не выполнит требования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С ростом риска "импортируемых инфекций мы принимаем ряд мер, чтобы максимально ограничить их", заявила министр юстиции Моника Меланд.

"Как только будут увеличены возможности тестирования в целом, нашей целью станет введение обязательного тестирования на границах", - добавила она.

Норвегия уже имеет одни из самых строгих правил въезда в Европе: путешественники должны предоставить отрицательный тест, сделанный в течение последних 72 часов, зарегистрироваться в местных органах власти и в большинстве случаев пройти семидневный карантин.

Путешественники также должны пройти еще один тест в течение 24 часов после прибытия.

Как отмечается, цель проведения тестов на границе - трудно осуществима, так как конкретных дат по такому нововведению нет.

Хотя уровень заражения в скандинавской стране, который составляет 5,4 миллиона человек, по-прежнему низкий по сравнению с другими странами Европы, в последнее время наблюдается рост числа новых инфекций, особенно во время курортного сезона.

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Норвегия
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