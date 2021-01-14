В Естонії після відставки уряду через корупційний скандал домовляються про нову коаліцію

В Естонії перша в історії кандидатка у прем'єри від Партії реформ Кая Каллас почала перемовини про коаліцію з політсилою свого попередника - Центристською партією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

14 січня реформісти та центристи оголосили, що домовилися про загальні принципи коаліції.

"Ми створюємо коаліцію двох рівноправних партнерів, рішення будемо ухвалювати консенсусом. Це коаліція, що дивиться у майбутнє", - заявила на пресконференції Кая Каллас.

Представниця центристів Майліс Репс зазначила, що розподіл портфелів в уряді обговорюватимуть "в останню чергу", скоріше за все - лише наприкінці наступного тижня.

У спільній заяві партії повідомляють, що почали коаліційні перемовини для створення уряду, який продовжить боротьбу з епідемією, збереже Естонію як країну, що дивиться у майбутнє, та буде розвивати її в усіх сферах.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня попередній прем’єр Юрі Ратас вирішив піти у відставку після того, як його партію звинуватили у корупційних зловживаннях.

14 січня президент Естонії Керсті Кальюлайд затвердила кандидаткою у прем’єри Каю Каллас, лідерку Партії реформ.

За 14 днів вона має доповісти парламенту про принципи формування наступного уряду та отримати підтримку депутатів.

Після цього Рійгікогу надасть кандидату повноваження для формування уряду. Після цього кандидат у прем’єри має протягом 7 днів презентувати президентові склад уряду, а президент - протягом трьох днів призначити його.

До складання новим урядом присяги перед парламентом попередній уряд продовжить виконувати свої обов’язки.

Детальніше про ці події та про те, як вони можуть вплинути на відносини з Україною, читайте у статті: Кредит з побічними ефектами: як коронавірусна корупція знищила естонський уряд.