В Эстонии после отставки правительства из-за коррупционного скандала договариваются о новой коалиции

В Эстонии первая в истории кандидатка в премьеры от Партии реформ Кая Каллас начала переговоры о коалиции с политической силой своего предшественника - Центристской партией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

14 января реформисты и центристы объявили, что договорились об общих принципах коалиции.

"Мы создаем коалицию двух равноправных партнеров, решение будем принимать консенсусом. Это коалиция, которая смотрит в будущее", - заявила на пресс-конференции Кая Каллас.

Представительница центристов Майлис Репс отметила, что распределение портфелей в правительстве будут обсуждать "в последнюю очередь", скорее всего - только в конце следующей недели.

В совместном заявлении партии сообщают, что начали коалиционные переговоры для создания правительства, которое продолжит борьбу с эпидемией, сохранит Эстонию как страну, что смотрит в будущее, и будет развивать её во всех сферах.

Напомним, в ночь на 13 января предыдущий премьер Юри Ратас решил уйти в отставку после того, как его партию обвинили в коррупционных злоупотреблениях.

14 января президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила кандидатом в премьеры Каю Каллас, лидерку Партии реформ. Через 14 дней она должна доложить парламенту о принципах формирования следующего правительства и получить поддержку депутатов.

После этого Рийгикогу предоставит кандидату полномочия для формирования правительства. Затем кандидат в премьеры должен в течение 7 дней представить президенту состав правительства, а президент - в течение трех дней назначить его.

До того, как новое правительство примет присягу перед парламентом, предыдущее правительство продолжит выполнять свои обязанности.

Подробнее об этих событиях и о том, как они могут повлиять на отношения с Украиной, читайте в статье: Кредит с побочными эффектами: как коронавирусная коррупция уничтожила эстонское правительство.