КНДР показала нову балістичну ракету для запуску з підводних човнів

Північна Корея представила новий тип балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів, які державні ЗМІ КНДР охарактеризували як "наймогутнішу зброю у світі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Кілька ракет були показані на параді під керівництвом лідера Кім Чен Ина. Демонстрація військової потужності відбулася за кілька днів до інавгурації Джо Байдена на посаді президента США.

На зображеннях, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, як мінімум чотири великі чорно-білі ракети проходять повз натовп із прапорами.

Аналітики відзначили, що ця зброя раніше не демонструвалася. "Новий рік, новий Пукгуксонг", - написав у Твіттері експерт по Північній Кореї Анкіта Панда, використовуючи північнокорейську назву для балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів (БРПЛ).

Кім Чен Ин був присутній на параді в шкіряному пальто і хутряній шапці, він був усміхнений і розмахував руками. На параді також були присутні піхотні війська, артилерія і танки.

"Наймогутніша зброя у світі, балістичні ракети з підводних човнів, одна за одною виходили на площу, переконливо демонструючи міць революційних збройних сил", - повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство.

У той же час, на параді не була продемонстрована найбільша міжконтинентальна балістична ракета (МБР) Північної Кореї, яка була представлена ​​на набагато більшому військовому параді в жовтні минулого року.

Вважається, що ця зброя здатна доставити ядерну боєголовку в будь-яку точку США, і її розмір здивував навіть досвідчених аналітиків.