КНДР показала новую баллистическую ракету для запуска с подводных лодок

Северная Корея представила новый тип баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, государственные СМИ КНДР охарактеризовали их как "самое мощное оружие в мире".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Несколько ракет были показаны на параде под руководством лидера Ким Чен Ына. Демонстрация военной мощи состоялась за несколько дней до инаугурации Джо Байдена на посту президента США.

На изображениях, опубликованных северокорейскими государственными СМИ, видно, как минимум четыре большие черно-белые ракеты провозят мимо толпы с флагами.

Аналитики отметили, что это оружие ранее не демонстрировалось. "Новый год, новый Пукгуксонг", - написал в Твиттере эксперт по Северной Корее Анкита Панда, используя северокорейское название для баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок (БРПЛ).

Ким Чен Ын присутствовал на параде в кожаном пальто и меховой шапке, он улыбался и размахивал руками. На параде также присутствовали пехотные войска, артиллерия и танки.

"Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты с подводных лодок, одна за другой выходили на площадь, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", - сообщило официальное корейское центральное информационное агентство.

В то же время на параде не была продемонстрирована самая большая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи, которая была представлена ​​на гораздо большем военном параде в октябре прошлого года.

Считается, что это оружие способно доставить ядерную боеголовку в любую точку США, и ее размер удивил даже опытных аналитиков.