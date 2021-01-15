Зеленський попросив Меркель про вакцини - ОП

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель попросив її сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України.

Про це повідомили у пресслужбі офісу президента за підсумками розмови, пише "Європейська правда".

"Головним завданням зараз є захистити найбільш вразливі категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію", - цитує Зеленського його офіс.

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Повідомляється, що Зеленський також детально проінформував Меркель про ситуацію на Донбасі, наголосивши на тому, що режим припинення вогню з 27 липня загалом дотримується, хоча й зі складнощами та провокаціями. Він повідомив про загибель під час обстрілу українського військового на цьому тижні та про пораненого напередодні.

Зеленський акцентував увагу на тому, що практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання, хоча Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

Нагадаємо, 12 січня у Берліні відбулися нормандські переговори на рівні радників, на яких Україну представляв керівник ОП Андрій Єрмак.

Новий раунд переговорів політичних радників лідерів країн нормандської четвірки відбудеться 22 січня.