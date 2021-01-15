Зеленский попросил Меркель о вакцинах - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее оказать содействие в ускорении получения вакцины для Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента по итогам разговора, пишет "Европейская правда".

"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - цитирует Зеленского его офис.

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Сообщается, что Зеленский также подробно проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается, хотя и с трудом и провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Зеленский акцентировал внимание на том, что практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Напомним, 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран нормандской четверки состоится 22 января.