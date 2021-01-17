Швейцарська страхова компанія вийшла з проєкту "Північний потік-2" — ЗМІ

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання послуг, пов’язаних із газопроводом "Північний потік-2", через загрозу санкцій США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"Страхові плани компанії Zurich покривали будівництво суперечливого газопроводу Росія — Німеччина. Компанія може потенційно стати об’єктом нового раунду санкцій, які каратимуть тих, хто забезпечує технічну сертифікацію та страхування проєкту", — пише агентство.

Zurich - це один з декількох страховиків, задіяних в проєкті. Компанія відмовилася коментувати відносини з клієнтом, посилаючись на умови конфіденційності.

Zurich Insurance Group AG стала третьою фірмою, яка впродовж минулого місяця вирішила вийти з "Північного потоку – 2". Раніше з проєктом також припинили співпрацю норвезька сертифікаційна компанія Det Norske Veritas Holding AS і данський консультант Ramboll.

Нагадаємо, Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.