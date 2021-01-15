Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в червні

Компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Ділянка трубопроводу може бути закінчена в червні, оскільки оператор "Північного потоку-2" у п'ятницю розпочинає випробування в датських водах.

Будівництво газопроводу довжиною 1230 кілометрів, який буде доставляти російський природний газ до Німеччини, було зупинено після санкцій США в грудні 2019 року, коли було встановлено всі, крім 160 кілометрів, ланки. США, які посилили обмеження, стверджують, що газопровід, що належить підрозділу ПАТ "Газпром", дає Москві занадто багато важелів впливу на Європу.

Будівництво 2,6-кілометрової ділянки у німецьких водах було відновлено і завершено минулого місяця на тлі ризиків жорсткіших обмежень США.

Згідно з графіком, оновлення вже прокладених труб у водах Данії розпочнеться у другій половині січня, і нова операція по прокладанню труб там розпочнеться приблизно в той самий час.

Очікується, що трубопровідне судно "Фортуна" завершить роботи в датських морях до середини останнього тижня травня, а потім роботи йтимуть у водах Німеччини, а будівництво триватиме до червня.

Хоча передбачувана швидкість укладання трубопроводів "Фортуною" становить 0,4 кілометра на день, прокладка першої лінії може зайняти більше часу.

При цьому Німецьке морське та гідрографічне агентство все ще оцінює запит "Північного потоку-2" просуватися вперед у роботах у водах Німеччини.