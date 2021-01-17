Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Австрія продовжила локдаун до 7 лютого

Глава МЗС Німеччини виступив за надання більших можливостей вакцинованим

Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий

Нуланд і не тільки: Байден оголосив номінантів на ключові посади у Держдепі






Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини

Неділя, 17 січня 2021, 13:16

Суховантажне судно "Arvin" під прапором Російської Федерації затонуло у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Губернатор провінції Сінан Гюнер підтвердив інформацію про затонулий корабель і сказав, що погодні умови в Чорному морі дуже погані.

"Ми почали рятувальну операцію, команда судна з приблизно 15 осіб знаходиться на трьох рятувальних шлюпках. Ми також просили допомоги у цивільних судів. В даний час немає новин про загиблих або затонулі рятувальні шлюпки", - сказав він.

Посольство Росії в Туреччині заявило, що, за попередніми даними, загиблих під час аварії суховантажу немає.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина інциденти
powered by lun.ua