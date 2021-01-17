Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини
Неділя, 17 січня 2021, 13:16
Суховантажне судно "Arvin" під прапором Російської Федерації затонуло у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
Губернатор провінції Сінан Гюнер підтвердив інформацію про затонулий корабель і сказав, що погодні умови в Чорному морі дуже погані.
"Ми почали рятувальну операцію, команда судна з приблизно 15 осіб знаходиться на трьох рятувальних шлюпках. Ми також просили допомоги у цивільних судів. В даний час немає новин про загиблих або затонулі рятувальні шлюпки", - сказав він.
Посольство Росії в Туреччині заявило, що, за попередніми даними, загиблих під час аварії суховантажу немає.
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