Российский сухогруз затонул у берегов Турции

Сухогруз "Arvin" под флагом Российской Федерации затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Губернатор провинции Синан Гюнер подтвердил информацию о затонувшем судне и сказал, что погодные условия в Черном море очень плохие.

"Мы начали спасательную операцию, команда судна из примерно 15 человек находится на трех спасательных шлюпках. Мы также просили помощи у гражданских судов. В настоящее время нет новостей о погибших или затонувших спасательных шлюпках", - сказал он.

Посольство России в Турции заявило, что, по предварительным данным, погибших при крушении сухогруза нет.