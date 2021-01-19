Британський пілот вилікувався від коронавірусу після рекордних 243 днів у лікарні

Пілот британської авіакомпанії British Airways повернувся додому зі Сполучених Штатів після рекордних 243 днів в лікарні з Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

59-річний Ніколас Сіннотт був госпіталізований в Техасі в березні і виписаний незадовго до Різдва, після чого полетів додому в англійське графство Суррей.

Ніколас Сіннотт у лікарні

Він одужує зі своєю 54-річною дружиною Ніколою, яка кожен день проводила біля його ліжка в лікарні і, як вважається, допомогла йому одужати.

Лікарі сказали, що у Сіннотта почалася респіраторна недостатність, його помістили на штучну вентиляцію легенів, а потім на апарат штучного серця і легенів, перш ніж він почав одужувати.

Доктор Бісваджіт Кар, кардіолог, який лікував Сіннотта, сказав: "Всі органи його тіла були вражені Covid-19. Але все ж, оскільки його здоров'я було дуже хорошим, як у пілота, він зміг витримати все це і пережити таку серйозну хворобу".

Нагадаємо, понад 4 мільйони людей, у тому числі більше половини людей старші 80 років, вже отримали щеплення від коронавірусу у Британії.