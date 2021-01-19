Британский пилот вылечился от коронавируса после рекордных 243 дней в больнице

Пилот британской авиакомпании British Airways вернулся домой из США после рекордных 243 дней в больнице с Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

59-летний Николас Синнотт был госпитализирован в Техасе в марте и выписан незадолго до Рождества, после чего отправился домой в английское графство Суррей.

Николас Синнотт в больнице

Он выздоравливает со своей 54-летней женой Николой, которая каждый день проводила у его постели в больнице и, как считается, помогла ему выздороветь.

Врачи сказали, что у Синнотта началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал поправляться.

Доктор Бисваджит Кар, кардиолог, лечивший Синнотта, сказал: "Все органы его тела были поражены Covid-19. Но все же, поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота до болезни, он смог выдержать все это и пережить такую серьезную болезнь".

Напомним, более четырех миллионов человек, в том числе более половины людей, которым было более 80 лет, уже получили прививку в Британии.