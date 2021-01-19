Туреччина заборонила рекламу Twitter і Pinterest за ігнорування свого нового закону

Туреччина заборонила рекламу Twitter, Periscope та Pinterest через те, що ці компанії не погодилися виконати вимоги її нового закону про функціонування соцмереж.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, рішення про це було опубліковане у вівторок, 19 січня.

Заступник міністра з транспорту та інфраструктури Омер Фатіх Саян висловив сподівання, що після цього компанії погодяться на вимоги турецького законодавства.

Це вже наступний крок проти соцмереж, які не відреагували після першої санкції - штрафу у розмірі близько 1,18 млн доларів. Серед низки оштрафованих компаній опинилися Facebook, Instagram, Twitter та YouTube.

Новий закон був ухвалений у липні 2020 року. Критики зазначали, що він може погіршити ситуацію зі свободою слова.

Закон передбачає, що влада Туреччини може вимагати видалення певного контенту, а не блокування доступу до нього, як це було раніше. Також він зобов’язує зберігати дані користувачів у Туреччині та вимагає від соцмереж, які мають в країні понад мільйон відвідань щоденно, призначити місцевих представників, які будуть базуватися в країні.

За невиконання вимог компаніям загрожують поетапні санкції - спершу штрафи, далі заборона реклами та обмеження швидкості роботи платформ аж до -90%.

Facebook 18 січня заявила, що призначить місцевого представника у Туреччині, щоб виконати закон, зазначивши, водночас, що для платформи "важливо бути місцем, де люди можуть висловлюватися вільно".

LinkedIn також вирішила призначити представника.