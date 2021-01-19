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Туреччина заборонила рекламу Twitter і Pinterest за ігнорування свого нового закону

Вівторок, 19 січня 2021, 14:52

Туреччина заборонила рекламу Twitter, Periscope та Pinterest через те, що ці компанії не погодилися виконати вимоги її нового закону про функціонування соцмереж.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, рішення про це було опубліковане у вівторок, 19 січня. 

Заступник міністра з транспорту та інфраструктури Омер Фатіх Саян висловив сподівання, що після цього компанії погодяться на вимоги турецького законодавства. 

Це вже наступний крок проти соцмереж, які не відреагували після першої санкції - штрафу у розмірі близько 1,18 млн доларів. Серед низки оштрафованих компаній опинилися Facebook, Instagram, Twitter та YouTube.

Новий закон був ухвалений у липні 2020 року. Критики зазначали, що він може погіршити ситуацію зі свободою слова. 

Закон передбачає, що влада Туреччини може вимагати видалення певного контенту, а не блокування доступу до нього, як це було раніше. Також він зобов’язує зберігати дані користувачів у Туреччині та вимагає від соцмереж, які мають в країні понад мільйон відвідань щоденно, призначити місцевих представників, які будуть базуватися в країні. 

За невиконання вимог компаніям загрожують поетапні санкції - спершу штрафи, далі заборона реклами та обмеження швидкості роботи платформ аж до -90%.

Facebook  18 січня заявила, що призначить місцевого представника у Туреччині, щоб виконати закон, зазначивши, водночас, що для платформи "важливо бути місцем, де люди можуть висловлюватися вільно".

LinkedIn також вирішила призначити представника. 

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Туреччина
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