Суд у Каталонії призупинив рішення уряду перенести вибори через пандемію

Верховний суд Каталонії призупинив рішення регіонального уряду відкласти парламентські вибори через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Каталонії, очолюваний партіями, які виступають за незалежність, запропонував перенести голосування з 14 лютого на 30 травня, назвавши головною причиною зростання числа коронавірусних інфекцій. Противники рішення стверджували, що зміна дати є порушенням закону.

Вибори вважаються лакмусовим папірцем для каталонського сепаратистського руху, оскільки партії, що виступають за незалежність, сподіваються вперше набрати понад 50% голосів.

Оскільки остаточне рішення ще не прийнято, суд виніс превентивну судову заборону про призупинення зміни дати. Хоча ця постанова має на увазі, що попередній указ, що встановлює дату на 14 лютого, тепер набув чинності, суд заявив, що тимчасовий захід не встановлює остаточну дату.

Уряд Каталонії може подати апеляцію до четверга.

Вибори були ініційовані через рішення Верховного суду Іспанії, який у вересні минулого позбавив права тодішнього главу уряду Кіма Торру займати державні посади на 18 місяців після того, як він не підкорився наказу іспанської виборчої комісії.