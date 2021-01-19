Суд в Каталонии приостановил решение правительства перенести выборы из-за пандемии

Верховный суд Каталонии приостановил решение регионального правительства отложить парламентские выборы из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Каталонии, возглавляемое партиями, выступающими за независимость, предложило перенести голосование с 14 февраля на 30 мая, назвав главной причиной рост числа коронавирусных инфекций. Противники решения утверждали, что изменение даты является нарушением закона.

Выборы считаются лакмусовой бумажкой для каталонского сепаратистского движения, поскольку партии, выступающие за независимость, надеются впервые набрать более 50% голосов.

Поскольку окончательное решение еще не принято, суд вынес превентивный судебный запрет о приостановлении изменения даты. Хотя это постановление подразумевает, что предыдущий указ, устанавливающий дату на 14 февраля, теперь вступил в силу, суд заявил, что временная мера не устанавливает окончательную дату.

Правительство Каталонии может подать апелляцию в четверг.

Выборы были инициированы из-за решения Верховного суда Испании, который в сентябре прошлого лишил права тогдашнего главу правительства Кима Торру занимать государственные должности на 18 месяцев после того, как он не подчинился приказу испанской избирательной комиссии.