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Грузія знову закриває магазини після "новорічних" послаблень карантину 

Субота, 2 січня 2021, 13:25

У великих містах Грузії сьогодні, 2 січня - останній день роботи торгових центрів та магазинів роздрібної торгівлі перед повторним закриттям. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Эхо Кавказа. 

ТРЦ та магазини, що торгують "другорядними" товарами, після майже місяця локдауну - з 28 листопада - отримали дозвіл працювати у період свят, але з жорсткими обмеженнями на кількість відвідувачів, забороною використання примірочних та графіком до 19-00. Навіть в таких умовах охочих було багато і на входах у магазини нерідко спостерігалися черги. 

З 3-го січня їм знову доведеться закритися щонайменш до 16 січня.

Спершу Грузія планувала більш суттєві послаблення, зокрема, відновлення роботи громадського транспорту та міжміських перевезень і дозвіл роботи речових ринків. Проте через епідемічну ситуацію від них вирішили відмовитися. 

Комендантську годину скасували лише на 31 грудня та 6 січня.

На додачу, 3-15 січня у Грузії оголосими вихідними, тож працювати будуть лише банки, найважливіші служби та сервіси, продуктові магазини, зоомагазини та аптеки. З 16 січня очікується найсуттєвіше послаблення локдауну: відновлення роботи транспорту, торгових центрів та усіх ринків - але лише у будні дні. 

На початку грудня, невдовзі після запровадження жорсткого локдауну, Грузія зареєструвала свої рекордні показники заражень коронавірусом - понад 5 тисяч випадків за добу, при тому, що населення країни приблизно співмірне з населенням Києва. 

Відтоді приріст нових хворих спадає. Протягом останнього тижня показники лише раз перевищували 2 тисячі заражень за добу. 

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Грузія Коронавірус
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