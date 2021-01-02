Грузія знову закриває магазини після "новорічних" послаблень карантину 

У великих містах Грузії сьогодні, 2 січня - останній день роботи торгових центрів та магазинів роздрібної торгівлі перед повторним закриттям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Эхо Кавказа.

ТРЦ та магазини, що торгують "другорядними" товарами, після майже місяця локдауну - з 28 листопада - отримали дозвіл працювати у період свят, але з жорсткими обмеженнями на кількість відвідувачів, забороною використання примірочних та графіком до 19-00. Навіть в таких умовах охочих було багато і на входах у магазини нерідко спостерігалися черги.

З 3-го січня їм знову доведеться закритися щонайменш до 16 січня.

Спершу Грузія планувала більш суттєві послаблення, зокрема, відновлення роботи громадського транспорту та міжміських перевезень і дозвіл роботи речових ринків. Проте через епідемічну ситуацію від них вирішили відмовитися.

Комендантську годину скасували лише на 31 грудня та 6 січня.

На додачу, 3-15 січня у Грузії оголосими вихідними, тож працювати будуть лише банки, найважливіші служби та сервіси, продуктові магазини, зоомагазини та аптеки. З 16 січня очікується найсуттєвіше послаблення локдауну: відновлення роботи транспорту, торгових центрів та усіх ринків - але лише у будні дні.

На початку грудня, невдовзі після запровадження жорсткого локдауну, Грузія зареєструвала свої рекордні показники заражень коронавірусом - понад 5 тисяч випадків за добу, при тому, що населення країни приблизно співмірне з населенням Києва.

Відтоді приріст нових хворих спадає. Протягом останнього тижня показники лише раз перевищували 2 тисячі заражень за добу.