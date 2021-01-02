Грузия снова закрывает магазины после "новогодних" послаблений карантина

В крупных городах Грузии сегодня, 2 января - последний день работы торговых центров и магазинов розничной торговли перед повторным закрытием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

ТРЦ и магазины, торгующие "второстепенными" товарами, после почти месяца локдауна - с 28 ноября - получили разрешение работать в период праздников, но с жесткими ограничениями на количество посетителей, запретом использования примерочных и графиком до 19-00. Даже в таких условиях желающих было много и на входах в магазины нередко наблюдались очереди.

С 3-го января им снова придется закрыться как минимум до 16 января.

Сначала Грузия планировала более существенные послабления, в частности, возобновление работы общественного транспорта и междугородних перевозок, также - работы вещевых рынков. Однако из-за эпидемической ситуации от них решили отказаться.

Комендантский час отменили только на 31 декабря и 6 января.

В дополнение, 3-15 января в Грузии объявили выходными, поэтому работать в этот период будут только банки, важнейшие службы и сервисы, продуктовые магазины, зоомагазины и аптеки. С 16 января ожидается существенное ослабление локдауна: возобновление работы транспорта, торговых центров и всех рынков (последних - только в будние дни).

В начале декабря, вскоре после введения жесткого локдауна, Грузия зарегистрировала свои рекордные показатели заражений коронавирусом - более 5000 случаев за сутки, при том, что население страны примерно соизмеримо с населением Киева.

С тех пор прирост новых больных снижается. За последнюю неделю показатели только раз превышали 2000 заражений в сутки.