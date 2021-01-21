Італія підтримає нові санкції проти Росії через арешт Навального

Італія підтримає додаткові санкції ЄС проти Росії у відповідь на арешт лідера опозиції Алексєя Навального, якщо обмеження будуть запроваджуватися.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

"Ми чітко сказали, що те, що сталося з Навальним, є неприйнятним; ми готові вжити нових заходів", - сказав Ді Майо.

Італія, як правило, дотримується м’якого підходу щодо відносин з Росією, і часом чинила опір провокуванню напруженості у стосунках з Кремлем. В інтерв'ю Ді Майо сказав, що зараз єдине вагання полягає в тому, щоб переконатися, що будь-які нові каральні заходи зможуть витримати судові розгляди.

"Важливим є те, що вони надійні з технічної і юридичної точки зору, тому що вони повинні витримувати апеляції в європейських судах, ми завжди говорили про це перед обличчям будь-яких санкцій", - сказав Ді Майо.

У той же час Ді Майо сказав, що ЄС повинен враховувати ризики розширення розриву між Москвою і Заходом.

"Ми як і раніше повинні бути стурбовані, коли розрив між Європейським Союзом і Росією збільшується, тому що це все ще сусід, якого ми не можемо ігнорувати", - сказав він.

Посли ЄС обговорили арешт Навального на зустрічі в Брюсселі в середу.

Лідер російської опозиції був затриманий у неділю одразу після повернення в Москву з Німеччини, де він провів місяці, одужуючи після отруєння нервово-паралітичною речовиною військового зразка.

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Під час зустрічі послів Литва, Латвія і Естонія негайно закликали інші країни ЄС ввести санкції проти Росії, якщо Навальний залишиться у в'язниці.

Високопоставлений дипломат сказав, що "було досягнуто суттєвого консенсус" щодо введення нових санкцій, хоча деякі країни висловлювалися більш голосно, ніж інші.

Другий високопоставлений дипломат сказав, що відкритої опозиції новим санкціям не було. "Ніхто не сказав однозначного "ні", - сказав співрозмовник видання.