Италия поддержит новые санкции против России из-за ареста Навального

Италия поддержит дополнительные санкции ЕС против России в ответ на арест лидера оппозиции Алексея Навального, если ограничения будут вводиться.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

"Мы четко сказали, что произошедшее с Навальным - неприемлемо, и мы готовы принять новые меры", - сказал Ди Майо.

Италия, как правило, придерживается мягкого подхода в отношении России и время от времени сопротивлялась провоцированию напряженности в отношениях с Кремлем. В интервью Ди Майо сказал, что сейчас единственное колебание заключается в том, чтобы убедиться, что любые новые карательные меры смогут выдержать судебные разбирательства.

"Важно то, надежны ли они с технической и юридической точек зрения, так как они должны выдерживать апелляции в европейских судах, мы всегда говорили об этом перед лицом любых санкций", - сказал Ди Майо.

В то же время Ди Майо сказал, что ЕС должен учитывать риски расширения разрыва между Москвой и Западом.

"Мы по-прежнему должны быть обеспокоены, когда разрыв между Европейским Союзом и Россией увеличивается, потому что это все еще сосед, которого мы не можем игнорировать", - сказал он.

Послы ЕС обсудили арест Навального на встрече в Брюсселе в среду.

Лидер российской оппозиции был задержан в воскресенье сразу после возвращения в Москву из Германии, где он провел месяцы, выздоравливая после отравления нервно-паралитическим веществом военного образца.

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Во время встречи послов Литва, Латвия и Эстония немедленно призвали другие страны ЕС ввести санкции против России, если Навальный останется в тюрьме.

Высокопоставленный дипломат сказал, что "был достигнут существенный консенсус" о введении новых санкций, хотя некоторые страны высказывались громче других.

Второй высокопоставленный дипломат сказал, что открытой оппозиции новым санкциям не было. "Никто не сказал однозначного "нет", - сказал собеседник издания.