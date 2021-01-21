На Кіпрі стався землетрус магнітудою 5,3, парламент зупиняв роботу

В четвер вдень Кіпр сколихнув сильний землетрус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус був силою 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Його епіцентр знаходився на глибині 60 км і за 41 км на південний схід від Нікосії та приблизно за 7 км від Пергамоса в районі Фамагуста.

Землетрус стався близько 16.27, і його відчули мешканці багатоповерхівок в Нікосії, деякі з них були евакуйовані.

Про поранення чи руйнування у регіоні не повідомляється.

Парламент Кіпру був посеред бюджетних дебатів, коли стався землетрус. Дебати транслювалися по телебаченню, а тоді різко зупинилися. Деякі депутати залишили зал, а потім була призначена перерва. Незабаром після цього засідання відновилося.