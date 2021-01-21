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На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,3, парламент останавливал работу

Четверг, 21 января 2021, 17:43

В четверг днем ​​на Кипре произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение было силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился на глубине 60 км и в 41 км к юго-востоку от Никосии и примерно в 7 км от Пергамос в районе Фамагуста.

Землетрясение произошло около 16:27, его почувствовали жители многоэтажек в Никосии, некоторые из них были эвакуированы.

О ранениях или разрушениях в регионе не сообщается.

В парламенте Кипра были в разгаре бюджетные дебаты, когда произошло землетрясение. Дебаты транслировались по телевидению и резко прекратились. Некоторые депутаты покинули зал, и тогда был объявлен перерыв. Вскоре после этого заседание возобновилось.

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