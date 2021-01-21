Боснія планує замовити російську і китайську вакцини

Боснія планує замовити вакцини проти коронавірусу російського та китайського виробництва, побоюючись, що поставки, замовлені за схемою COVAX для бідних країн та від ЄС, будуть занадто пізніми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вакцинацію на Західних Балканах розпочали в Сербії, яка безпосередньо замовила вакцини Pfizer / BioNTech, російські Sputnik V та китайські Sinopharm.

Але Боснія, Чорногорія, Північна Македонія та Косово ще не отримали жодної вакцини. Албанія отримала незначну кількість вакцин.

Боснія замовила 1,2 мільйона вакцин за схемою COVAX та майже 900 000 вакцин у ЄС для своїх двох автономних областей - Босненсько-хорватської федерації та Республіки Сербської, і очікує, що перша партія надійде найближчим часом, заявив прем'єр-міністр Зоран Тегелтія.

Схема COVAX, очолювана Всесвітньою організацією охорони здоров’я та альянсом вакцин GAVI, повинна розпочати поставки вакцин у бідні країни та країни із середнім рівнем доходу в лютому, при цьому 2 з 3 мільярдів доз очікується доставити цього року.

Центральний уряд Боснії, в якому головує Тегелтія, не має повноважень замовляти вакцини безпосередньо у виробників.

Під сильним тиском громадськості два регіони, які в інших випадках конкурують, і центральний уряд домовились у четвер спільно працювати над замовленнями безпосередньо у Pfizer та російських та китайських виробників.

"Пам'ятаючи про затримки поставок, ми вирішили розпочати цю дуже складну систему закупівель", - сказав прем’єр.