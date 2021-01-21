Босния планирует заказать российскую и китайскую вакцины

Босния планирует заказать вакцины против коронавируса российского и китайского производства, опасаясь, что поставки, заказанные по схеме COVAX для бедных стран и от ЕС, будут слишком поздними.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вакцинацию на Западных Балканах начали в Сербии, непосредственно заказала вакцины Pfizer / BioNTech, российские Sputnik V и китайские Sinopharm.

Но Босния, Черногория, Северная Македония и Косово еще не получили ни вакцины. Албания получила незначительное количество вакцин.

Босния заказала 1,2 миллиона вакцин по схеме COVAX и почти 900 000 вакцин в ЕС для своих двух автономных областей - Босненсько-хорватской федерации и Республики Сербской, и ожидает, что первая партия поступит в ближайшее время, заявил премьер-министр Зоран Тегелтия.

Схема COVAX, возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения и альянсом вакцин GAVI, должна начать поставки вакцин в бедные страны и страны со средним уровнем дохода в феврале, при этом 2 из 3 миллиардов доз ожидается доставить этого года.

Центральное правительство Боснии, в котором председательствует Тегелтия, не имеет полномочий заказывать вакцины непосредственно у производителей.

Под сильным давлением общественности два региона, которые в других случаях конкурируют, и центральное правительство договорились в четверг совместно работать над заказами непосредственно в Pfizer и российских и китайских производителей.

"Помня о задержках поставок, мы решили начать эту очень сложную систему закупок", - сказал премьер.