В Естонії після корупційного скандалу домовились про новий уряд, вперше з жінкою на чолі

Дві найбільші політичні партії Естонії в неділю уклали угоду про формування уряду після того, як попередній кабінет розвалився через корупційний скандал.

Про це повідомило ERR, пише "Європейська правда".

Правоцентристська Партія реформ і Центристська партія "сформують уряд, який буде і далі ефективно вирішувати кризу COVID-19, зберігати прогресивність Естонії і розвивати всі галузі і регіони нашої країни", - йдеться в спільній заяві партій.

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Обидві партії повинні мати по сім міністерських портфелів в уряді, що складатиметься з 14 членів. Лідерка Партії реформ і колишня депутат Європарламенту Кая Каллас стане прем'єр-міністром, першою жінкою на цій посаді.

У понеділок партії повинні підписати коаліційну угоду.

Коаліційна угода не ставить під сумнів членство Естонії в міжнародних організаціях, а також пропонує активізувати співпрацю з Європейським союзом, новою адміністрацією США і союзниками по НАТО.

Тепер за склад нового уряду повинен проголосувати парламент, перш ніж його затвердить президентка Керсті Кальюлайд.

Партія реформ перемогла на парламентських виборах 2019 року, однак не зуміла вчасно сформувати коаліцію та була вимушена йти в опозицію.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня попередній прем’єр Юрі Ратас вирішив піти у відставку на тлі звинувачень в корупції за участю ключової посадової особи його партії, якого запідозрили в отриманні пожертвувань в обмін на політичні послуги.

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