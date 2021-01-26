Кулеба перед візитом Сійярто: не треба думати, що в Києві можна диктувати умови

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує від візиту свого угорського колеги Петера Сійярто нових ідей щодо подолання суперечок у відносинах двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав в коментарі телеканалу "Україна".

"Завтра мало обмінятися аргументами. Я чекаю від свого угорського колеги і настрій, і конкретні ідеї щодо того, яким чином ми будемо рухатися вперед у двосторонніх відносинах, поважаючи один одного. Ніхто не повинен думати, що можна приїхати у Київ і диктувати тут умови", - сказав Кулеба.

Сійярто приїде до Києва 27 січня. Це - буде суто політичний візит, ніяких засідань двосторонніх органів під нього не заплановано.

ЄвроПравда раніше повідомляла, що ініціатором переговорів стала Угорщина, втім, запрошення до зустрічі у Києві надійшло від української сторони.

Як відомо, нове загострення у відносинах почалося після серії обшуків, проведених СБУ на Закарпатті, та повідомлень про кримінальні провадження проти посадовців-угорців.

Лідер товариства угорської культури Василь Брензович, що став одним із фігурантів розслідувань, на початку грудня залишив Україну. Криза додатково загострилася після некоректних заяв представників угорської партії влади про ситуацію в Україні.